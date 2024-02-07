Илон Маск назвал стандарты Disney расизмом и сексизмом

Американский миллионер Илон Маск рассекретил стандарты инклюзивности для создания картин Disney.
Глава компании SpaceX поделился тайным документом Disney, который прислали ему анонимно.
В инструкции прописано, что в каждом новом проекте Disney должны появляться не менее 50% представителей ЛГБТ* и темнокожих граждан. Предписания распространяются как на актёрский состав, так и на их экранное время.
Несоответствующая стандартам картина будет запрещена в прокате.
"Это обязательный, узаконенный расизм и сексизм", — написал Маск в социальных сетях.
Подписчики изобретателя призвали его купить Disney и установить там свои правила.
Ранее Илон Маск не одобрил идею запретить американскому журналисту Такеру Карлсону возвращение в США после интервью с Владимиром Путиным.
* признано в России экстремистской организацией
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