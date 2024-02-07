Илон Маск назвал стандарты Disney расизмом и сексизмом

Илона Маска возмутили стандарты Disney с темнокожими и секс-меньшинствами

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американский миллионер Илон Маск рассекретил стандарты инклюзивности для создания картин Disney.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Глава компании SpaceX поделился тайным документом Disney, который прислали ему анонимно.

В инструкции прописано, что в каждом новом проекте Disney должны появляться не менее 50% представителей ЛГБТ* и темнокожих граждан. Предписания распространяются как на актёрский состав, так и на их экранное время.

Несоответствующая стандартам картина будет запрещена в прокате.

"Это обязательный, узаконенный расизм и сексизм", — написал Маск в социальных сетях.

Подписчики изобретателя призвали его купить Disney и установить там свои правила.

Ранее Илон Маск не одобрил идею запретить американскому журналисту Такеру Карлсону возвращение в США после интервью с Владимиром Путиным.

* признано в России экстремистской организацией