Илон Маск выступил против идеи запретить Карлсону вернуться в США после интервью с Путиным

Илон Маск раскритиковал идею запретить Такеру Карлсону возвращение в США

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Американский миллиардер Илон Маск объяснил, почему не одобряет предложение отрезать журналисту США Такеру Карлсону путь домой после его беседы с Владимиром Путиным.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Илон Маск уверен, что не стоит наказывать Такера Карлсона за желание взять интервью у президента России.

Глава компании SpaceX отметил, что идея запретить въезд Карлсону в США противоречит принципам журналистики и свободы информации.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина.