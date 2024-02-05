Американский миллиардер Илон Маск объяснил, почему не одобряет предложение отрезать журналисту США Такеру Карлсону путь домой после его беседы с Владимиром Путиным.
Илон Маск уверен, что не стоит наказывать Такера Карлсона за желание взять интервью у президента России.
Глава компании SpaceX отметил, что идея запретить въезд Карлсону в США противоречит принципам журналистики и свободы информации.
Ранее сообщалось, что Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.