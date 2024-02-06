Тина Канделаки рассказала об особых отношениях с мужем: мать, подруга и любовница

Тина Канделаки трогательно поздравила мужа с днём рождения: "Дорогой мой Вася!"

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Телеведущая Тина Канделаки адресовала супругу много тёплых слов в честь его дня рождения.

Фото: Инстаграм Тины Канделаки

Канделаки опубликовала фото с мужем Василием Бровко. Она объяснила, за что любит и ценит своего супруга.

"Дорогой мой Вася! … Я восхищаюсь тобой и горжусь тем, что я твоя жена", — написала Тина в запрещённой социальной сети.

Телеведущая подчеркнула, что чувствует товарищеское плечо мужа.

"Потому что быть женой, быть матерью, быть подругой, быть любовницей — это всё важные этапы в любых взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Но быть другом, быть товарищем — это редкая удача", — поделилась сокровенным с подписчиками Канделаки.

Ранее лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков рассказал об оношениях со своей женой.