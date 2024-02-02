Николая Дроздова доставили в больницу из-за обострения онкологии

Состояние больного онкологией ведущего программы "В мире животных" Николая Дроздова потребовало госпитализации.
Как сообщает Telegram-канал "Блокнот старс", 86-летнего Николая Дроздова доставили в больницу в связи с осложнениями рака предстательной железы.
Онкологию у телеведущего выявили осенью прошлого года.
Ранее сообщалось, что Николаю Дроздову стало хуже после курса химиотерапии.
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