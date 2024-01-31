Садальского шокировали заявления правнучки легендарного лётчика Чкалова

Станислав Садальский перечислил потомков великих людей, которые критически высказались о власти в нашей стране.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что правнучка лётчика Валерия Чкалова, которая призвала ударить по Москве, говорит "из гнезда мирового сионизма".
"Для чего вообще упоминать фамилию Чкалова?" — задался вопросом заслуженный артист РСФСР.
Вспомнил актёр и о высказываниях правнучки маршала Константина Рокоссовского, которая якобы нашла в дневниках прадеда слова о ненависти к режиму.
"Дочка Миронова ту да же, "мой папа ненавидел Советскую власть". За себя лучше бы отвечали", — выразил своё возмущение Садальский.
Ранее Садальский нашёл мистическую деталь на детском фото Владимира Высоцкого.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м