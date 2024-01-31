Садальского шокировали заявления правнучки легендарного лётчика Чкалова

Садальского возмутили призывы правнучки лётчика Чкалова нанести удар по Москве

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский перечислил потомков великих людей, которые критически высказались о власти в нашей стране.

Фото: commons.wikimedia.org by Atoly is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" считает, что правнучка лётчика Валерия Чкалова, которая призвала ударить по Москве, говорит "из гнезда мирового сионизма".

"Для чего вообще упоминать фамилию Чкалова?" — задался вопросом заслуженный артист РСФСР.

Вспомнил актёр и о высказываниях правнучки маршала Константина Рокоссовского, которая якобы нашла в дневниках прадеда слова о ненависти к режиму.

"Дочка Миронова ту да же, "мой папа ненавидел Советскую власть". За себя лучше бы отвечали", — выразил своё возмущение Садальский.

Ранее Садальский нашёл мистическую деталь на детском фото Владимира Высоцкого.