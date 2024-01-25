Садальский обнаружил мистическое совпадение на детском снимке Высоцкого

Станислав Садальский обратил внимание на загадочный снимок знаменитого актёра и автора песен Владимира Высоцкого.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" обнаружил мистическую деталь на снимке Высоцкого, на котором будущий великий артист запечатлён ещё младенцем.

"Мистика?! Это первое фото Владимира в жизни, снято 25 июля, и именно 25 июля его не стало. За Семёныча не грех и выпить сегодня в день рождения", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.