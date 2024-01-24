Садальский высказлся о качестве белорусских продуктов

Садальский похвалил качество белорусских продуктов

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, что думает о качестве продуктов из Белоруссии.

Фото: wikimedia.org by Arnaud 25 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" признался, что обожает белорусские продукты. Он считает, что секрет качества еды из Белоруссии заключается в том, что там всё делают по ГОСТу.

Особенно Садальский похвалил колбасу белорусского производства.

"Колбаска без проблем очищается от кожуры, легко режется. А пахнет так, что слюнки текут. Колбаска очень вкусная, в меру солёная, ароматная", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Ранее Садальского возмутила перспектива конфискации имущества граждан РФ за фейки.