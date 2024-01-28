Собчак попросила Михалкова найти и наказать антисимита

Собчак обратилась к Никите Михалкову с просьбой наказать антисимита

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак призвала Никиту Михалкова помочь с поиском и наказанием автора статьи о похоронах поэта Льва Рубинштейна.

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

Собчак возмутила статья, в которой автор критикует покойного Рубинштейна. Она увидела в материале признаки антисемитизма.

"Как Вы считаете, в стране, победившей фашизм, проводящей операцию денацификации соседних стран, борющейся с сатанизмом, есть ли место такому публичному антисемитизму?" — задала вопрос режиссёру журналистка в своём Telegram-канале.

Она считает, что решить вопрос с наказанием автора данной статьи важнее, чем обсуждение "голой вечеринки".

Ранее Собчак заявила, что именно Никита Михалков показал Владимиру Путину кадры с "голой вечеринки".