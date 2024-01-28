Собчак попросила Михалкова найти и наказать антисимита

Ксения Собчак призвала Никиту Михалкова помочь с поиском и наказанием автора статьи о похоронах поэта Льва Рубинштейна.
Собчак возмутила статья, в которой автор критикует покойного Рубинштейна. Она увидела в материале признаки антисемитизма.
"Как Вы считаете, в стране, победившей фашизм, проводящей операцию денацификации соседних стран, борющейся с сатанизмом, есть ли место такому публичному антисемитизму?" — задала вопрос режиссёру журналистка в своём Telegram-канале.
Она считает, что решить вопрос с наказанием автора данной статьи важнее, чем обсуждение "голой вечеринки".
Ранее Собчак заявила, что именно Никита Михалков показал Владимиру Путину кадры с "голой вечеринки".
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.