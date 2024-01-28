Стало известно, кто "нажаловался" Путину о "голой" вечеринке

Ксения Собчак: Никита Михалков рассказал Путину о "голой" вечеринке

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В телеграм-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак заявила, что президент РФ Владимир Путин узнал о вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой от режиссера Никиты Михалкова.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Собчак утверждает, что Михалков рассказал Путину не только о событии, но и продемонстрировал видео с участием рэпера Vacio, который был задержан после появления на вечеринке в обнаженном виде.

Собчак считает, что реакция власти на вечеринку была жесткой из-за того, что на ней увидели не только пропаганду "запрещенной экстремистской ЛГБТ*", но и "насмешку над СВО" (силовыми структурами).

* ЛГБТ — запрещённая в России экстремистская организация