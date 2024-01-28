В телеграм-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак заявила, что президент РФ Владимир Путин узнал о вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой от режиссера Никиты Михалкова.
Собчак утверждает, что Михалков рассказал Путину не только о событии, но и продемонстрировал видео с участием рэпера Vacio, который был задержан после появления на вечеринке в обнаженном виде.
Собчак считает, что реакция власти на вечеринку была жесткой из-за того, что на ней увидели не только пропаганду "запрещенной экстремистской ЛГБТ*", но и "насмешку над СВО" (силовыми структурами).
* ЛГБТ — запрещённая в России экстремистская организация
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.