Бекмамбетова пригласили в Голливуд снимать научно-фантастический фильм

Бекмамбетов скоро приступит к съёмкам фильма в Голливуде

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр Тимур Бекмамбетов весной этого года начнёт работу в Голливуде. Ему доверили снять научно-фантастический триллер "Милосердие" с Крисом Праттом в главной роли.

Фото: ВК-аккаунт Бекмамбетова

Тимур Бекмамбетов занялся реализацией голливудского проекта. По информации Deadline, сюжет картины разворачивается в скором будущем. В мире расцвела преступность, а детектив, которого обвинили в жестоком преступлении, пытается доказать свою невиновность.

Продюсером картины станет Чарльз Ровен, которого номинировали на кинопермию "Оскар" за фильм "Оппенгемер".

Ранее сообщалось, что Бекмамбетов снимет фильм о трагедии в керченском колледже.