Бекмамбетова пригласили в Голливуд снимать научно-фантастический фильм

Режиссёр Тимур Бекмамбетов весной этого года начнёт работу в Голливуде. Ему доверили снять научно-фантастический триллер "Милосердие" с Крисом Праттом в главной роли.
Тимур Бекмамбетов занялся реализацией голливудского проекта. По информации Deadline, сюжет картины разворачивается в скором будущем. В мире расцвела преступность, а детектив, которого обвинили в жестоком преступлении, пытается доказать свою невиновность.
Продюсером картины станет Чарльз Ровен, которого номинировали на кинопермию "Оскар" за фильм "Оппенгемер".
Ранее сообщалось, что Бекмамбетов снимет фильм о трагедии в керченском колледже.
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