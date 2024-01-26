Звезда сериала "Слово пацана" исполнил с рэпером Бастой в ОАЭ легендарную песню

Звезда сериала "Слово пацана" спел с рэпером Бастой в Дубае

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр, сыгравший "Пальто" в сериале "Слово пацана", отправился покорять Дубай.

Фото: ВК-аккаунт Леона Кемстача

Успех российского сериала про криминальные молодёжные банды Татарстана проникает за пределы России. Звезда сериала "Слово пацана" (18+) Леон Кемстач объединился с рэпером Бастой (Василием Вакуленко) для выступления в ОАЭ.

В Дубае 15-летний Леон в дуэте с рэпером Бастой спели легендарный хит "На заре", который стал одним из саундтреков нашумевшего сериала.

Артисты на сцене станцевали танец из сериала, чем привели публику в восторг.

Ранее сообщалась, что композитор Игорь Крутой назвал любиму сцену из сериала "Слово пацана".