Юрий Шевчук заявил, что он будет голосовать за Бориса Надеждина на президентских выборах РФ

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук записал ролик в поддержку возможного кандидата в президенты Бориса Надеждина.

Шевчук обратился к поклонникам.

"Привет, друзья! Юрий Шевчук, группа ДДТ. Я за мир, поэтому я, как и многие, голосую за Бориса Надеждина и всем нам удачи", — сказал музыкант в ролике, опубликованном в социальных сетях.