Юрий Шевчук заявил, что он будет голосовать за Бориса Надеждина на президентских выборах РФ

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук записал ролик в поддержку возможного кандидата в президенты Бориса Надеждина.
Шевчук обратился к поклонникам.
"Привет, друзья! Юрий Шевчук, группа ДДТ. Я за мир, поэтому я, как и многие, голосую за Бориса Надеждина и всем нам удачи", — сказал музыкант в ролике, опубликованном в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Юрий Шевчук перенёс два инфаркта миакарда.
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