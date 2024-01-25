Посмотревшая фильм Алексея Германа-младшего "Воздух" актриса Мария Шукшина протестует против того, чтобы этот фильм о Великой Отечественной войне показывали детям.
Шукшина рассказала, что ей шлют письма взволнованныее родители, которые рассказывают, что школьков всем классом водят смотреть фильм "Воздух".
"Много людей своё негативное мнение по этому фильму уже высказали. Сама я фильм посмотрела и полностью с ними согласна", — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале.
Она привела в пример мнение военного лётчика, майора ВКС РФ в запасе Геннадия Ерофеева, который назвал героев фильма извращенцами и отщепенцами.
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.