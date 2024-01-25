Шукшина возмущена тем, что фильм "Воздух" заставляют смотреть школьников

Мария Шукшина возмущена тем, что на фильм "Воздух" водят школьников

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Посмотревшая фильм Алексея Германа-младшего "Воздух" актриса Мария Шукшина протестует против того, чтобы этот фильм о Великой Отечественной войне показывали детям.

Фото: mos.ru

Шукшина рассказала, что ей шлют письма взволнованныее родители, которые рассказывают, что школьков всем классом водят смотреть фильм "Воздух".

"Много людей своё негативное мнение по этому фильму уже высказали. Сама я фильм посмотрела и полностью с ними согласна", — написала заслуженная артистка России в своём Telegram-канале.

Она привела в пример мнение военного лётчика, майора ВКС РФ в запасе Геннадия Ерофеева, который назвал героев фильма извращенцами и отщепенцами.