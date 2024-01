Шукшина объяснила, чем плохи новые фильмы "Голод" и "Воздух"

Марию Шукшину обрадовала новость о том, что у фильма "Голод" отозвали прокатное удостоверение. Актрису не устрол также фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего.

