Шукшина объяснила, чем плохи новые фильмы "Голод" и "Воздух"

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Мария Шукшина раскритиковала фильмы "Голод" и "Воздух"

1:01
Шоу-бизнес

Марию Шукшину обрадовала новость о том, что у фильма "Голод" отозвали прокатное удостоверение. Актрису не устрол также фильм "Воздух" Алексея Германа-младшего.

Мария Шукшина раскритиковала фильмы "Голод" и "Воздух"
Фото: commons.wikimedia.org/ by Unknown author is licensed under For photos in the first category created before 1969, also {{PD-1996}} usually applies.

Шукшина считает правильным решением запрет в России фильма "Голод", рассказывающем о голоде в СССР в 20-х годах прошлого века.

Она считает, что запретить следует также фильм "Воздух", который раскритиковала одна из её подписчиц. Актриса привела слова женщины, которая назвала фильм о лётчиках ВОВ мерзостью, который сняли враги России.

Шукшина привела мнение своего коллеги, который посмотрел фильм "Воздух".

"Типичный либеральный фильм про Великую Отечественную войну. Режиссёр, он же автор сценария, не любит страну, ненавидит Советский Союз, да и люди ему тоже не нравятся (чего стоят одни скотские взаимоотношения между молодыми лётчиками и лётчицами)" — гласит текст отзыва, опубликованный в Telegram-канале Марии Шукшиной.

Ранее Ксения Собчак похвалила фильм "Воздух".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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