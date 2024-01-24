Влад Топалов приобщил 6-летнего сына к настоящим мужским впечатлениям

Певец Влад Топалов показал, как проводит часы досуга с 6-летним сыном Михаилом.
Супруг телеведущей Регины Тодоренко опубликовал фото с морской рыбалки. Топалову удалось поймать огромную рыбу. Помогал в поимке улова ему сын Михаил.
"Mоё сердце, моя радость, впервые у нас с сыном на двоих такие впечатления… Мужские", — написал певец под фото с наследником в социальной сети.
Артист признался, что ему не хватает счастливых моментов в компании сына. Он отметил, что им было жалко рыбу, однако уловом они накормили семью и друзей.
Эта шикарная лиана может украсить заборы, вход в дом, беседки.