Влад Топалов приобщил 6-летнего сына к настоящим мужским впечатлениям

Влад Топалов показал настоящие мужские впечатления на отдыхе с сыном

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Певец Влад Топалов показал, как проводит часы досуга с 6-летним сыном Михаилом.

Фото: Инстаграм Топалова

Супруг телеведущей Регины Тодоренко опубликовал фото с морской рыбалки. Топалову удалось поймать огромную рыбу. Помогал в поимке улова ему сын Михаил.

"Mоё сердце, моя радость, впервые у нас с сыном на двоих такие впечатления… Мужские", — написал певец под фото с наследником в социальной сети.

Артист признался, что ему не хватает счастливых моментов в компании сына. Он отметил, что им было жалко рыбу, однако уловом они накормили семью и друзей.