Шоумен Гоген Солнцев объяснил отказ от сотрудничества с Киркоровым в России выражением уважения к Пугачевой

Стало известно, как воздействие Пугачевой сказалось на "отмену" Киркорова в России

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью mk. ru шоумен Гоген Солнцев высказал мнение, что Алла Пугачева, хотя и неявно, оказала влияние на бойкот в отношении Филиппа Киркорова после скандальной вечеринки Ивлеевой.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Солнцев подчеркнул, что у Киркорова остались эмоциональные следы от отношений с Пугачевой, и он мог бы до сих пор испытывать ностальгию. Однако, в свете недавних событий и поступков Аллы Пугачевой, шоумен утверждает, что российское общество вряд ли простит ей многое из того, что произошло в последнее время. Гоген Солнцев отметил, что, хотя и сам рассматривал возможность совместной работы с Пугачевой, нынешние обстоятельства заставили его отложить этот проект.

Кроме того, шоумен отозвался о том, что Киркоров, по его мнению, сталкивается с "отменой" не только из-за своей связи с Пугачевой, но и из-за того, что россиянам наскучил его образ. Солнцев напомнил, что сам Киркоров называл себя "королем", имитируя стиль Аллы Пугачевой, и это, по мнению шоумена, вызвало насыщенную реакцию в обществе.