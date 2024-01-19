"Беспомощные и никчемные": Кушанашвили вспомнил самое позорное выступление

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о своем наихудшем опыте выступления по телевидению, который, по его словам, случился в рамках шоу "О.С.П.-студия" с участием Леры Кудрявцевой.
В беседе на YouTube-канале "PROжизнь" Кушанашвили признал, что это выступление оказалось особенно трудным из-за предшествующих выступлений Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**, оба из которых внесены в список иноагентов Минюстом РФ.
По мнению Кушанашвили, они выглядели "абсолютно беспомощными и никчемными" на фоне предыдущих участников. Он вспомнил о длительной тишине и неудачных попытках вести передачу, когда аудитория не реагировала, что продолжалось более часа и 30 минут.
*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
**внесена Минюстом РФ в список иноагентов
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.