"Беспомощные и никчемные": Кушанашвили вспомнил самое позорное выступление

Кушанашвили вспомнил самое позорное выступление

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили рассказал о своем наихудшем опыте выступления по телевидению, который, по его словам, случился в рамках шоу "О.С.П.-студия" с участием Леры Кудрявцевой.

Фото: prt scr youtube.com/КАКОВО?!

В беседе на YouTube-канале "PROжизнь" Кушанашвили признал, что это выступление оказалось особенно трудным из-за предшествующих выступлений Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой**, оба из которых внесены в список иноагентов Минюстом РФ.

По мнению Кушанашвили, они выглядели "абсолютно беспомощными и никчемными" на фоне предыдущих участников. Он вспомнил о длительной тишине и неудачных попытках вести передачу, когда аудитория не реагировала, что продолжалось более часа и 30 минут.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов

**внесена Минюстом РФ в список иноагентов