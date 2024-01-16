Певица Ольга Орлова ответила на нападки рэпера Vacio: "Видео со стянутым носком не моё"

Певица Ольга Орлова ответила на обвинения рэпера Vacio

Экс-участница группы "Блестящие" Ольга Орлова опровергла обвинения рэпера Vacio, который считает, что именно певица Ольга Орлова распространила видео с "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Орловой

Орлова объяснила, что не надевала никаб (традиционный женский головной убор, закрывающий лицо) на вечеринке.

"Видео со стянутым носком не моё, я этого не снимала и, слава богу, не видела", — написала певица в социальных сетях.

Она призвала не придумывать ничего и пригрозила привлечь Николая Васильева (настоящее имя рэпера) к ответственности за клевету.