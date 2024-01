Стало известно о неудачном подарке, который принц Уильям дарил Кейт Миддлтон

Принц Уильям всегда проявлял изыск в выборе подарков для своей супруги — Кейт Миддлтон. Суммы на подарки иногда достигали 121 тысячи фунтов стерлингов (почти 14 миллионов рублей). Тем не менее не всегда принц Уильям был таким изобретательным в сюрпризах для будущей принцессы Уэльской. Из их истории отношений выделяется один подарок, о котором Кейт все еще помнит.

Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.

По сообщению The Sun, самым неудачным подарком от принца Уильяма для Кейт стал бинокль, который он вручил ей в студенческие годы.

"Однажды я подарил жене бинокль, и она никогда не даёт мне забыть об этом… Всё тогда прошло не очень. Я до сих пор не понимаю, почему я купил ей бинокль, но тогда это казалось хорошей идеей", — рассказывал принц.

К счастью, с годами совместной жизни Уильям научился избегать подобных провалов и теперь радует Кейт только роскошными и внимательно подобранными сюрпризами.

