Адвокат Добровинский: Киркоров не собирается приезжать в Белгород лично ради передачи обещанной помощи

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский высказался по поводу обещания певца помочь материально жителям Белгорода, пострадавшим от ударов ВСУ.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

По словам Добровинского, Киркоров не собирается приезжать в Белгород лично для того, чтобы передать его жителям обещанную материальную помощь. Адвокат добавил, что артист вообще не поднимал вопроса возможности визита к жителям Белгорода.

Адвокат в разговоре с изданием "Подъём" отметил, что даже речь вести об этом как-то "несерьёзно".

"Это несерьёзно. Привезти в мешке и потом там вынимать "котлеты" и раздавать? Даже обидно слышать о моем клиенте любимом, что такое могут подумать. Конечно, [помощь будет перечислена] через организации. Как еще?" — задался вопросом Добровинский.

Адвокат добавил, что концерт Киркорова в Белгороде не исключён в будущем, но это может быть позже, не сейчас, потому что в данный момент король российской эстрады занят гастролями.

Ранее Киркоров пообещал перечислить свой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" белгородцам, пострадавшим от террористической атаки со стороны Киева.