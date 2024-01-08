Филипп Киркоров пообещал отдать свои гонорары жителям Белгорода

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист Филипп Киркоров, оказавшийся в центре скандала вокруг вечеринки Анастасии Ивлеевой, принял решение передать свои гонорары за новогоднюю телепередачу пострадавшим от террористической атаки в городе Белгород.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

В своем заявлении Киркоров выразил сожаление по поводу бесчеловечной атаки и подтвердил свою готовность помочь пострадавшим. Певец сообщил о намерении передать часть своих доходов, полученных за новогоднюю телепередачу, жителям Белгорода.

Это решение принято в связи с обострившейся общественной реакцией на вечеринку, в которой участвовал Филипп Киркоров и другие известные личности. Событие вызвало негодование общества и привело к требованиям принять меры в отношении участников мероприятия.