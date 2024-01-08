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Филипп Киркоров пообещал отдать свои гонорары жителям Белгорода

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Шоу-бизнес

Народный артист Филипп Киркоров, оказавшийся в центре скандала вокруг вечеринки Анастасии Ивлеевой, принял решение передать свои гонорары за новогоднюю телепередачу пострадавшим от террористической атаки в городе Белгород.

Филипп Киркоров пообещал отдать свои гонорары жителям Белгорода
Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

В своем заявлении Киркоров выразил сожаление по поводу бесчеловечной атаки и подтвердил свою готовность помочь пострадавшим. Певец сообщил о намерении передать часть своих доходов, полученных за новогоднюю телепередачу, жителям Белгорода.

Это решение принято в связи с обострившейся общественной реакцией на вечеринку, в которой участвовал Филипп Киркоров и другие известные личности. Событие вызвало негодование общества и привело к требованиям принять меры в отношении участников мероприятия.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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