"Приведите свои телеса в соответствие": Волочкова обратилась к тем, кто хочет с ней фотографироваться

1:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова утверждает, что ее фигура является образцом для подражания, и призывает своих поклонников стремиться к ее параметрам.

Фото: Личный инстаграм-аккаунт/volochkova_art

Неизменно придерживаясь своих традиций, Настя начинает новый год с отдыха на Мальдивах. Из ее постов в социальных сетях можно судить, что даже здесь поклонники не оставляют ее в покое. Балерина намекает, что устала от избыточного внимания и обращается к своим подписчикам с надеждой ограничить число желающих беспокоить звезду.

"Дорогие дамы, те из вас, кто фотографируется со мной на моем фоне или я на вашем, пожалуйста, поймите, что я предпочту фотографироваться у бассейна, чем слышать: "О, я не выгляжу так, тут что-то не так". Так что приведите свои тела в соответствие, чтобы соответствовать моей фигуре, или не фотографируйтесь со мной, извините", — возмущается знаменитость.

На своих социальных платформах звезда выкладывает видеоролик, демонстрируя стройные ноги, и позже напоминает своим поклонникам о том, как она добилась идеальной фигуры.

"Вам нравятся мои ноги? Это результат девяти лет упорного труда, а не слушания критики", — подписывает Волочкова фотографию.

Следует отметить, что в последнее время поклонники все чаще высказывают беспокойство по поводу чрезмерной худобы Насти. Сама Волочкова признается, что при подготовке к своему шоу она настолько утомляется, что иногда забывает о еде после длительных тренировок в балетном зале.

"Мне кажется, я уже слишком худая. У меня больше не телосложение, а скорее теловычитание", — заявляет звезда, показывая свою фигуру в купальнике у бассейна. При этом Анастасия выражает надежду, что ее подписчики радуются ее успехам в похудении.