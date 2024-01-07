Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Святочные гадания: Гадание по книге
Названы преимущества и недостатки домашних тренировок
Гепатолог Вялов назвал еду, которая выведет из строя поджелудочную
Объяснена причина агрессивного поведения мужчин на футбольных стадионах
Как правильно подготовить теплицу к посадке саженцев?
Суперсредство от болезней и вредителей на садовом участке - мраморная крошка
Кинолог Голубев: если вы нашли чужую собаку, проверьте ошейник на наличие адреса
Раскрыты причины провала немецких Leopard 2: украинцы сами доламывают
Китайские автомобили не выдерживают российских морозов

"Приведите свои телеса в соответствие": Волочкова обратилась к тем, кто хочет с ней фотографироваться

1:56
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова утверждает, что ее фигура является образцом для подражания, и призывает своих поклонников стремиться к ее параметрам.

"Приведите свои телеса в соответствие": Волочкова обратилась к тем, кто хочет с ней фотографироваться
Фото: Личный инстаграм-аккаунт/volochkova_art

Неизменно придерживаясь своих традиций, Настя начинает новый год с отдыха на Мальдивах. Из ее постов в социальных сетях можно судить, что даже здесь поклонники не оставляют ее в покое. Балерина намекает, что устала от избыточного внимания и обращается к своим подписчикам с надеждой ограничить число желающих беспокоить звезду.

"Дорогие дамы, те из вас, кто фотографируется со мной на моем фоне или я на вашем, пожалуйста, поймите, что я предпочту фотографироваться у бассейна, чем слышать: "О, я не выгляжу так, тут что-то не так". Так что приведите свои тела в соответствие, чтобы соответствовать моей фигуре, или не фотографируйтесь со мной, извините", — возмущается знаменитость.

На своих социальных платформах звезда выкладывает видеоролик, демонстрируя стройные ноги, и позже напоминает своим поклонникам о том, как она добилась идеальной фигуры.

"Вам нравятся мои ноги? Это результат девяти лет упорного труда, а не слушания критики", — подписывает Волочкова фотографию.

Следует отметить, что в последнее время поклонники все чаще высказывают беспокойство по поводу чрезмерной худобы Насти. Сама Волочкова признается, что при подготовке к своему шоу она настолько утомляется, что иногда забывает о еде после длительных тренировок в балетном зале.

"Мне кажется, я уже слишком худая. У меня больше не телосложение, а скорее теловычитание", — заявляет звезда, показывая свою фигуру в купальнике у бассейна. При этом Анастасия выражает надежду, что ее подписчики радуются ее успехам в похудении.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: названы цены на его шоу

Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.

Филипп Киркоров теперь поёт и пляшет в Дубае: два концерта в честь Рождества
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Малоопытные водители не знают, зачем надо класть ключ от автомобиля в микроволновку. Рассказываем
Сразу после запуска двигателя нельзя начинать движение ни в коем случае. Мнение опытного водителя
Кусты смородины согнутся от количества ягод: эти три важные подкормки увеличат урожайность вдвое
Европа задёргалась. Куда девать устаревшие самолёты F-16? Дмитрий Плотников
Аппетитный торт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: духовку включать не придётся
Немецкий картофельный салат, который обожают все мужчины
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Пугачёва единственным словом вышла на связь
Последние материалы
Гепатолог Вялов назвал еду, которая выведет из строя поджелудочную
Объяснена причина агрессивного поведения мужчин на футбольных стадионах
"Приведите свои телеса в соответствие": Волочкова обратилась к тем, кто хочет с ней фотографироваться
Как правильно подготовить теплицу к посадке саженцев?
Суперсредство от болезней и вредителей на садовом участке - мраморная крошка
Кинолог Голубев: если вы нашли чужую собаку, проверьте ошейник на наличие адреса
Раскрыты причины провала немецких Leopard 2: украинцы сами доламывают
Китайские автомобили не выдерживают российских морозов
Этот вкусный ролл-шаурма будет прекрасной закуской в разных ситуациях
Психологи сообщили о негативных последствиях бойкота Киркорова для россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников