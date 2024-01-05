Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
48-летняя Ева Лонгория появилась на красной дорожке в прозрачном платье
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась свежими снимками с 5-летней дочерью
MI-6 передал Киеву разведданные о планах РФ начать наступление на нескольких фронтах
Фаршированный кабачок станет изюминкой вашего праздничного застолья
Микробиолог Уорринер назвал места в самолете, трогая которые вы рискуете
Штурмовик ВС РФ, в одиночку уничтоживший позиции ВСУ у Сватово, попал на видео
Лидер по содержанию витамина С: чем полезен экстракт сливы какаду в антиэйдж-косметике
В Ярославской области произошла задержка трёх поездов более чем на два часа
Олимпийский чемпион Михайлов: сборная России стала бы победителем МЧМ-2024, если бы участвовала в нём

Певица Рита Дакота похвасталась дорогостоящим подарком от супруга на Новый год

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В семье певицы Риты Дакоты зимние праздники становятся особенными. После Нового года певица и ее супруг Федор Белогай отмечают годовщину своих отношений, и в этом году они празднуют четыре года вместе. Столь значимые события не являются поводом экономить на новогодних подарках. Так решил муж Риты, купив для неё кольцо от Bulgari, стоимостью почти миллион рублей. Счастью певицы не было предела, и она не упустила возможности похвастаться своим новым украшением перед подписчиками.

Певица Рита Дакота похвасталась дорогостоящим подарком от супруга на Новый год
Фото: prt scr youtube.com/вМесте

Тем не менее, Дакота напомнила о своем происхождении, подчеркнув, что она девушка из деревни, достигшая всего своим трудом, теперь получает роскошные подарки от мужа.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Посадите рядом с малиной этих "соседей": получите щедрый урожай ягод

Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.

Малина даёт хороший урожай рядом с этими растениями
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Картофельная запеканка с курицей готовится очень быстро: все домочадцы останутся довольны
Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Т-80 & Leopard и Abrams: Запад признал неготовность танков НАТО воевать с Россией Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Этот простой десерт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: готовится за считанные минуты
Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Последние материалы
Фаршированный кабачок станет изюминкой вашего праздничного застолья
Микробиолог Уорринер назвал места в самолете, трогая которые вы рискуете
Штурмовик ВС РФ, в одиночку уничтоживший позиции ВСУ у Сватово, попал на видео
Лидер по содержанию витамина С: чем полезен экстракт сливы какаду в антиэйдж-косметике
В Ярославской области произошла задержка трёх поездов более чем на два часа
Олимпийский чемпион Михайлов: сборная России стала бы победителем МЧМ-2024, если бы участвовала в нём
Экс-полковник СБУ Cтариков сообщил о нанесении массированного удара по силам ПВО ВСУ
Мини-тарталетки — милая, очаровательная и вкусная закуска удивит всех гостей
Удивите гостей вкуснейшим рождественским пирогом по традиционному английскому рецепту
Армия России начала штурм Авдеевки по всем направлениям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников