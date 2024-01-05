Певица Рита Дакота похвасталась дорогостоящим подарком от супруга на Новый год

В семье певицы Риты Дакоты зимние праздники становятся особенными. После Нового года певица и ее супруг Федор Белогай отмечают годовщину своих отношений, и в этом году они празднуют четыре года вместе. Столь значимые события не являются поводом экономить на новогодних подарках. Так решил муж Риты, купив для неё кольцо от Bulgari, стоимостью почти миллион рублей. Счастью певицы не было предела, и она не упустила возможности похвастаться своим новым украшением перед подписчиками.

Фото: prt scr youtube.com/вМесте

Тем не менее, Дакота напомнила о своем происхождении, подчеркнув, что она девушка из деревни, достигшая всего своим трудом, теперь получает роскошные подарки от мужа.