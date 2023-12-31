Все ведущие телевизионные каналы убирают из своих эфиров артистов Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова после "голого шабаша" Насти Ивлеевой.
Такое решение уже приняли Первый канал и ВГТРК. На ТНТ и НТВ полностью вырезать их не смогли. Поэтому певцы останутся в тех передачах, в которых их технически нельзя заменить.
Ранее сообщалось, что на мероприятиях Москвы запретили включать песни Лолиты, Киркорова, Билана, Джигана и других артистов, которые засветились на "голой вечеринке".
Недавно Яна Поплавская про Ивлеевой сказала, что она вчера общалась с народом сквозь зубы, а потом "бегают и просят помощи".
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.