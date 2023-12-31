Все ведущие каналы убирают из эфиров Лолиту и Киркорова после "голого шабаша" Ивлеевой

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Все ведущие телевизионные каналы убирают из своих эфиров артистов Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова после "голого шабаша" Насти Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Такое решение уже приняли Первый канал и ВГТРК. На ТНТ и НТВ полностью вырезать их не смогли. Поэтому певцы останутся в тех передачах, в которых их технически нельзя заменить.

Ранее сообщалось, что на мероприятиях Москвы запретили включать песни Лолиты, Киркорова, Билана, Джигана и других артистов, которые засветились на "голой вечеринке".

Недавно Яна Поплавская про Ивлеевой сказала, что она вчера общалась с народом сквозь зубы, а потом "бегают и просят помощи".

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