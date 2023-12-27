Анастасия Ивлеева разрыдалась и попросила "второй шанс" у народа

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Россия умеет прощать. И если это так, то Настя Ивлеева очень хочет попросить второй шанс у народа.

Фото: Соцсети Насти Ивлеевой

Она выпустила еще одно видео, где разревелась и просит прощения за "голую вечеринку". Но если страна её не прощает, то она готова к прилюдной казни, что якобы сейчас и происходит, говорит Ивлеева.

"Я оказалась на самом дне. Приношу извинения всем артистам, мне больно осознавать, что все попали под общую гребёнку — и происходят отмены, расторжения. В ваших глазах я выгляжу человеком, слетевшим с катушек, который потерял связь с реальностью. И как будто бы между нами нет ничего общего", — говорит блогер.

Она подчёркивает, что всё случившееся дало ей понять, как она "оторвана от реалий в погоне за достижениями".

Эту вечеринку нужно было делать "более гуманно, в ногу со временем, с учетом нынешнего положения", подытожила Ивлеева.