Винокуру стало плохо перед выходом на сцену

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Владимиру Винокуру исполнилось 75 лет, и несмотря на свой зрелый возраст, он продолжает активную творческую деятельность как востребованный юморист. Винокур тщательно следит за своим здоровьем, уделяя внимание правильному питанию.

Фото: openverse.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Артист подчеркнул, что контролирует свой рацион, избегая употребления сахара и жирного мяса. Он также рассказал, что предпочитает чай с медом. Из своего рациона исключил также сало, хлеб и булочки, стремясь поддерживать оптимальный вес.

Несмотря на заботу о здоровье, Винокур признал, что иногда его организм может подвести. Он делился этим опытом в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ. В недавнем эпизоде перед выходом на сцену у артиста появились неприятные ощущения, но Винокур решил преодолеть себя, выйдя на сцену вместе с молодыми артистами в возрасте до 30 лет. Этот шаг помог Владимиру Винокуру преодолеть недомогание, и он успешно выступил.