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Винокуру стало плохо перед выходом на сцену

1:07
Шоу-бизнес

Владимиру Винокуру исполнилось 75 лет, и несмотря на свой зрелый возраст, он продолжает активную творческую деятельность как востребованный юморист. Винокур тщательно следит за своим здоровьем, уделяя внимание правильному питанию.

Винокуру стало плохо перед выходом на сцену
Фото: openverse.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0.

Артист подчеркнул, что контролирует свой рацион, избегая употребления сахара и жирного мяса. Он также рассказал, что предпочитает чай с медом. Из своего рациона исключил также сало, хлеб и булочки, стремясь поддерживать оптимальный вес.

Несмотря на заботу о здоровье, Винокур признал, что иногда его организм может подвести. Он делился этим опытом в эфире программы "Секрет на миллион" на канале НТВ. В недавнем эпизоде перед выходом на сцену у артиста появились неприятные ощущения, но Винокур решил преодолеть себя, выйдя на сцену вместе с молодыми артистами в возрасте до 30 лет. Этот шаг помог Владимиру Винокуру преодолеть недомогание, и он успешно выступил.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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