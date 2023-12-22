"Москалей треба потребляти": откровение Лолиты скинуло маску

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Свои неуклюжие извинения по поводу участия "той" вечеринки Лолита начала со слов: "и вот я вся в белом".

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

В откровениях фигурировали и любовники, и прозрачный комбинезон, и прочие подробности с тошнотворной пошлостью.

Но в каждой неуклюжей фразе — страх. Страх потерять публику, концерты, корпоративы, пишет "Царьград". А значит, потеря тех зелёненьких бумажек, которые эти люди так любят — денег. Столько — сколько она зарабатывает в РФ ей нигде не заработать.

Короче и яснее она выразилась когда-то на украинском ТВ по поводу русской публики, то бишь "москалей".

"А шо москали? Их треба потребляти, шо я и роблю", — вот так без обиняков сказала Лолита.

И это больше похоже на настоящее к нам отношение. Похоже, кому-то пора на родину, подытожил телеканал.

Мерзкие откровения певицы Лолиты: "Москалей треба потребляти"