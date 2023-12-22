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В Эстонии русофобы запретили детишкам петь новогоднюю песню на русском языке

0:55
Общество

В центре Таллина группа ребятишек (3-5 лет) лет пришли на экскурсию в Ратушную аптеку. Вокруг шла обычная рабочая жизнь аптекарей, а в подвальном помещении детям предложили новогодние чаепитие.

В Эстонии русофобы запретили детишкам петь новогоднюю песню на русском языке
Фото: Openverse by cafemama is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Поддавшись праздничному настроению, предвкушая вкусные подарки, детишки начали петь новогодние песни на русском языке. Однако одна из возмущенных работниц аптеки грубо заткнула их, заявив, что петь на этом языке недопустимо, пишет "Царьград".

"Хорошо, что они говорили по-эстонски и дети не поняли того, что, по словам аптекаря, помешали своим пением работникам и покупателям", — рассказывает сопровождавшая малышей воспитатель Светлана.

По её словам, их детский садик русскоязычный. Разумеется, эстонский язык они учат тоже, но в основном общаются все на русском языке.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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