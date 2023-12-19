Новости о состоянии певицы Селин Дион, страдающей неизлечимым неврологическим синдромом, появляются редко, что вызывает сожаление у ее поклонников. Известно о надеждах певицы и её близких на выздоровление, несмотря на трудные дни, благодаря медицинской помощи и поддержке семьи, артистка чувствует себя лучше. Однако последние детали о состоянии здоровья Селин не приносят радости.
Super.ru пишет, что сестра певицы, Клодетт, рассказала, что из-за борьбы с неврологическим синдромом, приводящим к потере контроля над мышцами, Селин Дион столкнулась с этой проблемой.
Несмотря на серьезное ухудшение здоровья, Клодетт добавила, что ее сестра все еще надеется вернуться на сцену, но точное время этого события пока остается неизвестным.
Ученые из Лейденского университета провели исследование, которое показало, что добавление сахара в чай и кофе не оказывает негативного воздействия на организм.