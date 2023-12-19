Певица Селин Дион потеряла контроль над мышцами

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Новости о состоянии певицы Селин Дион, страдающей неизлечимым неврологическим синдромом, появляются редко, что вызывает сожаление у ее поклонников. Известно о надеждах певицы и её близких на выздоровление, несмотря на трудные дни, благодаря медицинской помощи и поддержке семьи, артистка чувствует себя лучше. Однако последние детали о состоянии здоровья Селин не приносят радости.

Фото: Photo by Getty Images/Getty Images for Global Citize

Super.ru пишет, что сестра певицы, Клодетт, рассказала, что из-за борьбы с неврологическим синдромом, приводящим к потере контроля над мышцами, Селин Дион столкнулась с этой проблемой.

Несмотря на серьезное ухудшение здоровья, Клодетт добавила, что ее сестра все еще надеется вернуться на сцену, но точное время этого события пока остается неизвестным.

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