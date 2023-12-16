Шаман заявил, что ему нравится критика в его адрес

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Певец SHAMAN выразил свое отношение к критике и негативным комментариям, утверждая, что они служат признаком внимания и популярности его творчества.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

В интервью телеканалу "Вместе-РФ" артист подчеркнул, что он приветствует любые формы обсуждения, в том числе хейт и разговоры, так как они свидетельствуют о том, что его творчество привлекает внимание общества.

SHAMAN также подчеркнул, что для него важно поддерживать интерес публики, и он рассматривает негатив как дополнительную мотивацию для совершенствования своего творчества.