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Ольга Бузова про слухи о выступлениях под фонограмму: на сольных концертах пою вживую

1:04
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как реагирует на слова тех, кто критикует её вокальные способности.

Ольга Бузова про слухи о выступлениях под фонограмму: на сольных концертах пою вживую
Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Звезда сообщила, что шутки про её пение уже давно не кажутся ей смешными.

"Про меня до сих пор шутят, что я не умею петь, что не попадаю в ноты. Это уже не смешно, это уже не интересно. Это делают те, кто застряли своим юмором в 2017 году", — сказала Бузова в интервью "Леди.Mail.ru".

Артистка напомнила, что в Москве у неё только что прошли три сольных концерта при полном зрительном зале. Бузова заверила, что во время своих сольных выступлений радует поклонников исключительно живым исполнением без фонограммы.

Артистка добавила, что её настоящие поклонники знают, что она поёт вживую на своих сольных концертах, они, по её словам, видят её работу. А сомневаются в её вокальных способностях только те, кто не знаком с ней и её творчеством.

Ольга Бузова поет в живую БЕЗ ФОНОГРАММЫ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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