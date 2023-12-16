Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, как реагирует на слова тех, кто критикует её вокальные способности.
Звезда сообщила, что шутки про её пение уже давно не кажутся ей смешными.
"Про меня до сих пор шутят, что я не умею петь, что не попадаю в ноты. Это уже не смешно, это уже не интересно. Это делают те, кто застряли своим юмором в 2017 году", — сказала Бузова в интервью "Леди.Mail.ru".
Артистка напомнила, что в Москве у неё только что прошли три сольных концерта при полном зрительном зале. Бузова заверила, что во время своих сольных выступлений радует поклонников исключительно живым исполнением без фонограммы.
Артистка добавила, что её настоящие поклонники знают, что она поёт вживую на своих сольных концертах, они, по её словам, видят её работу. А сомневаются в её вокальных способностях только те, кто не знаком с ней и её творчеством.
Сейчас Кристина Орбакайте активно работает на корпоративах и снимается в новогодних концертах.