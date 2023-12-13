Ольга Бузова опубликовала снимок времён "Дома-2" и рассказала о человеке, который стал её семьёй.
Звезда интернета и телевидения поздравила своего старого приятеля, музыкального продюсера Арама Арчера с днём рождения.
"Как молоды мы были. Но мне кажется, с годами мы становимся только лучше… Сильно изменились?" — написала под фото Бузова.
Она призналась, что Арчер является её командой и семьёй.
Ранее сообщалось, что Ольгу Бузову и Марата Машарова признали лучшими телеведущими России.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.