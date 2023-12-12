Ольгу Бузову и Марата Башарова признали лучшими телеведущими России

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Россияне проголосовали за лучших ведущих отечественного телевидения 2023 года.

Фото: "Basharov Marat" by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0. by Михаил Попов

Названы имена лучших телеведущих уходящего года по версии россиян

Голосование от "КП" показало, что звания лучших ведущих ТВ достались Марату Башарову, который ведёт программу "Битва экстрасенсов", и Ольге Бузовой, которая ведёт передачу "Новые звезды в Африке".

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова посмотрела сериал "Слово пацана" и нашла в нём недостатки.