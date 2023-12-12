Россияне проголосовали за лучших ведущих отечественного телевидения 2023 года.
Названы имена лучших телеведущих уходящего года по версии россиян
Голосование от "КП" показало, что звания лучших ведущих ТВ достались Марату Башарову, который ведёт программу "Битва экстрасенсов", и Ольге Бузовой, которая ведёт передачу "Новые звезды в Африке".
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова посмотрела сериал "Слово пацана" и нашла в нём недостатки.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.