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Ольгу Бузову и Марата Башарова признали лучшими телеведущими России

0:32
Шоу-бизнес

Россияне проголосовали за лучших ведущих отечественного телевидения 2023 года.

Ольгу Бузову и Марата Башарова признали лучшими телеведущими России
Фото: "Basharov Marat" by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0. by Михаил Попов

Названы имена лучших телеведущих уходящего года по версии россиян

Голосование от "КП" показало, что звания лучших ведущих ТВ достались Марату Башарову, который ведёт программу "Битва экстрасенсов", и Ольге Бузовой, которая ведёт передачу "Новые звезды в Африке".

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова посмотрела сериал "Слово пацана" и нашла в нём недостатки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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