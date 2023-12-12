Победительница "Холостяка" Дарья Клюкина раскрыла свой вес до беременности

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Звезда телешоу "Холостяк" 29-летняя Дарья Клюкина сегодня едва ли напоминает ту молодую девушку, которая несколько лет назад завоевала сердце Егора Крида. Певец остается одним из самых завидных холостяков, в то время как Клюкина давно вышла замуж и ждет ребенка, о чем недавно объявила своим поклонникам.

Фото: Личный аккаунт Даши Клюкиной в Instagram by Даша Клюкина

Несмотря на то, что Клюкина редко появляется на публике, её блог пользуется огромной популярностью у фанатов. Подписчицы часто обращаются к ней за советом или просто с любопытными вопросами.

Super.ru пишет, что недавно Дашу спросили о весе до беременности, и она призналась, что её вес всегда колебался от 54 до 55 килограммов.

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