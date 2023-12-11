Анна Седокова рассказала, как от нее уходил молодой муж

2:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма вместе уже более трех лет. За это время в их браке неоднократно вспыхивали страсти. Несмотря на то, что Янис младше Анны на десять лет, это не помешало им совершить свадьбу. Баскетболист также успешно нашел общий язык с детьми певицы — с сыном Гектором и дочерью Алиной.

Фото: Wikipedia by Юрий Ядров is licensed under CC BY-SA 4.0

В последнее время 40-летняя артистка проживала в США вместе с мужем, который выступает за местный клуб. Однако недавно Седокова вернулась в Москву без Тиммы и сообщила, что ее и ее сына ожидают увлекательные события и новые повороты судьбы. Многие подумали, что Седокова окончательно рассталась с мужем, но сама артистка заявила, что у них с Янисом просто период трудностей в отношениях.

В интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV певица поделилась деталями того, как она чуть не разошлась с Тиммой. По ее словам, баскетболист пять раз собирал вещи и пытался уйти. Седокова объяснила проблемы в браке их темпераментами.

"Когда он пытается ограничить мою свободу, возникают конфликты. Иногда я тоже могу быть слишком настойчивой, и начинается настоящий буря. Янис уходил из дома четыре раза и один раз даже не доезжал. Я хотела уйти, но не могла покинуть ребенка", — рассказала Седокова.

Певица считает, что после свадьбы они слишком сосредоточились друг на друге, потеряли связь с друзьями. С течением времени эта обстановка начала давить на них, как отметила Седокова.

"Для меня мужчина всегда был в центре вселенной. Мне было не нужно ничего, кроме него — ни подруг, ни ресторанов. Мы обсуждали это много раз. Почему у меня не осталось друзей, почему у него нет друзей? Это не нормально", — призналась артистка.

Отношения в браке стали настолько напряженными, что Тимма и Седокова решили жить отдельно некоторое время. Они не рассматривают развод, но выбрали паузу, чтобы отдохнуть друг от друга. Янис улетел в Стамбул, а Анна вернулась в Россию. Певица отправилась в Таиланд для участия в съемках реалити-шоу "Последний герой. Остаться семьей" на телеканале ТВ-3, где ее партнершей стала ее дочь Алина.

Седокова призналась, что во время проекта осознала, как сильно любит своего мужа.

"Каждое утро, просыпаясь, я думала только о своем муже, которого я безмерно люблю. Да, у нас был сложный период, и он продолжается, но я знаю, что мы попробуем преодолеть все трудности", — подчеркнула Седокова.

Анна призналась, что эти три года брака с Тиммой стали самыми длительными в ее жизни.