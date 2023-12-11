Известный артист Филипп Киркоров рассказал о том, почему он принял решение сделать предложение Алле Пугачевой.
Певец Филипп Киркоров был в браке с Аллой Пугачевой в течение 11 лет и всегда считал ее женщиной своей мечты. Он поделился своей историей о том, как пришел момент сделать ей предложение в подкасте блогера и рэпера Эльдара Джахарова. Киркоров рассказал, что это произошло во время трансляции программы "Голубой огонек". Его выступления несколько раз вырезали из передачи, но в один момент, когда вся семья с нетерпением ожидала его появления, это наконец-то случилось.
Киркоров был в восторге от того, что его выступление с песней "Роза на снегу" было показано. Внезапно за этой песней последовала композиция Аллы Пугачевой "Сильная женщина плачет у окна". Под впечатлением от просмотра клипа, Киркоров задумался о том, почему она плачет, и внезапно пришла мысль неожиданная мысль.
"Ты же сильная. Тебя никто не полюбит так, как я".
Именно в этот момент он решился на смелый поступок и сделал предложение Пугачевой.
"И я смотрю этот клип и думаю: ну чего ты плачешь, ты же сильная. Тебя ведь никто никогда не полюбит так, как я полюблю. А потом думаю: может, Пугачевой сделать предложение? И сделал, наглая рожа," — рассказал артист.
Их свадьба состоялась в 1994 году и стала настоящим сюрпризом для поклонников обоих артистов. Однако еще большим сюрпризом стало развод артистов в 2005 году, сообщает "Царьград".
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