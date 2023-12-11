Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клещи самоудалятся с вашего участка
Республиканец Дэвид Вэнс: в интересах США признать новые регионы России
Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Ученые назвали главную угрозу человечества к 2050 году
Косметолог Кольгуненко назвала пять типов старения лица
Правительство РФ заявило, что в 2024 году водителей будут меньше штрафовать
Водителям рассказали, как они портят коробку-автомат при проверке масла
Украинский обозреватель Ларин: Киев бросает на гибель боевиков "волну за волной" через Днепр
Трихолог Курская назвала причины появления прыщей на голове

"Тебя никто не полюбит, как я": главная причина свадьбы Киркорова и Пугачёвой

1:44
Шоу-бизнес

Известный артист Филипп Киркоров рассказал о том, почему он принял решение сделать предложение Алле Пугачевой.

"Тебя никто не полюбит, как я": главная причина свадьбы Киркорова и Пугачёвой
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Певец Филипп Киркоров был в браке с Аллой Пугачевой в течение 11 лет и всегда считал ее женщиной своей мечты. Он поделился своей историей о том, как пришел момент сделать ей предложение в подкасте блогера и рэпера Эльдара Джахарова. Киркоров рассказал, что это произошло во время трансляции программы "Голубой огонек". Его выступления несколько раз вырезали из передачи, но в один момент, когда вся семья с нетерпением ожидала его появления, это наконец-то случилось.

Киркоров был в восторге от того, что его выступление с песней "Роза на снегу" было показано. Внезапно за этой песней последовала композиция Аллы Пугачевой "Сильная женщина плачет у окна". Под впечатлением от просмотра клипа, Киркоров задумался о том, почему она плачет, и внезапно пришла мысль неожиданная мысль.

"Ты же сильная. Тебя никто не полюбит так, как я".

Именно в этот момент он решился на смелый поступок и сделал предложение Пугачевой.

"И я смотрю этот клип и думаю: ну чего ты плачешь, ты же сильная. Тебя ведь никто никогда не полюбит так, как я полюблю. А потом думаю: может, Пугачевой сделать предложение? И сделал, наглая рожа," — рассказал артист.

Их свадьба состоялась в 1994 году и стала настоящим сюрпризом для поклонников обоих артистов. Однако еще большим сюрпризом стало развод артистов в 2005 году, сообщает "Царьград".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Украина - в составе России: Путин услышал бойцов ВС РФ

У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.

"У Украины нет будущего": Путин определился с главной целью СВО
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Филипп Киркоров заявил, что дочь столкнулась с хейтом в школе
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Филипп Киркоров об отдыхе, семье и новом шоу: взгляд в будущее поп-короля
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Иван Охлобыстин рассказал, как Алла Пугачёва мешала Шаману на пути к успеху
В Екатеринбурге ОМОН нагрянул в гей-глуб
Сплошная, пригорок: тысячи аварий из-за неправильного давления в шинах
Сплошная, пригорок: тысячи аварий из-за неправильного давления в шинах
Последние материалы
Клещи самоудалятся с вашего участка
Республиканец Дэвид Вэнс: в интересах США признать новые регионы России
"Тебя никто не полюбит, как я": главная причина свадьбы Киркорова и Пугачёвой
Сын Градского признался, что вывозил вещи из квартиры отца
Ученые назвали главную угрозу человечества к 2050 году
Косметолог Кольгуненко назвала пять типов старения лица
Правительство РФ заявило, что в 2024 году водителей будут меньше штрафовать
Водителям рассказали, как они портят коробку-автомат при проверке масла
Украинский обозреватель Ларин: Киев бросает на гибель боевиков "волну за волной" через Днепр
Трихолог Курская назвала причины появления прыщей на голове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников