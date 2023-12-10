Российская актриса Елена Корикова завершила актёрскую карьеру и занялась дизайном

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-актриса Елена Корикова, широко известная своей ролью Крепостной Анны Платоновой в популярном сериале "Бедная Настя", решила завершить свою актёрскую карьеру. Во время пандемии коронавируса Корикова исчезла со съёмочных площадок, а с 2022 года перестала появляться в социальных сетях. По информации 72. ru, сейчас Корикова работает в сфере дизайна интерьеров.

Фото: Личный аккаунт Елены Кориковой в Instagram

В 90-е годы актриса жила в Нью-Йорке и стала лицом модного дома. Позже она вернулась в Россию и начала актёрскую деятельность в труппе театра "Современник". Её имя стало известным благодаря фильму "Барышня-крестьянка" и роли Анны Платоновой в сериале "Бедная Настя". С тех пор Корикова стала одной из самых узнаваемых актрис в России.

Последний раз Корикову можно было увидеть на экране в 2016 году в проектах "Круговорот" и "Шелест". В настоящее время она проживает в Черногории, занимается дизайном интерьеров и находится в браке. В 2022 году актриса отметила свое 50-летие.

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