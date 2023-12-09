Леонид Агутин вышел на связь из больницы

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Леонид Агутин выразил благодарность за заботу и поддержку, сообщив, что его отправили на операцию после обнаружения блуждающего тромба в результате обследования.

Фото: телеграмм канал Комсомольской правды

Агутин поделился, что появился в больнице для обезболивающей блокады перед предстоящим концертом, но обнаруженная проблема потребовала срочного вмешательства.

Артист заверил поклонников, что всё прошло хорошо, и он ожидает скорейшего восстановления.