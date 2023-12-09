Заслуженный артист РФ Леонид Агутин выразил благодарность за заботу и поддержку, сообщив, что его отправили на операцию после обнаружения блуждающего тромба в результате обследования.
Агутин поделился, что появился в больнице для обезболивающей блокады перед предстоящим концертом, но обнаруженная проблема потребовала срочного вмешательства.
Артист заверил поклонников, что всё прошло хорошо, и он ожидает скорейшего восстановления.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.