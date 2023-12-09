Сбежавший из России актер Белый живет в страхе и отчаянии

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бежавший в Израиль актер Анатолий Белый окончательно обрывает последние узы с Россией: здесь у него не осталось ни друзей, ни трудовой деятельности. Срочно переписав четырехкомнатную квартиру в историческом центре Москвы (стоимостью более 120 млн рублей) на свою жену, Белый отрекается от родины, которая, по его словам, больше не является его страной. После переезда в Израиль, артист-русофоб обнаруживает, что его пребывание в чужбине не находит поддержки, и обратного пути уже нет.

Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Поистине истинная сущность Белого проявляется в конце февраля 2022 года, когда он решительно осуждает спецоперацию на Украине, отказывается от своих коллег, друзей и поклонников, заявляя, что Россия больше не является его родиной.

Белый ведет информационную войну против России и даже против Палестины, распространяя антироссийскую риторику.

Белый пытается восстановить свою репутацию, поддерживая украинских беженцев и делая пожертвования в киевскую казну. Он пытается вернуть себе благосклонность публики, но его антироссийские высказывания вызывают негодование в рядах общественности. Беглый актер сталкивается с отсутствием поклонников даже за границей, где его гастроли не привлекают русскоязычных эмигрантов. Вместо того чтобы комментировать свой провал, Белый старается поддерживать свою новую роль, но его действия продолжают вызывать критику, сообщает ntv.ru..