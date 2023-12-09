В интервью Марии Миногаровой модель и блогер Алена Водонаева рассказала о своей неудачной попытке повторить образ Памелы Андерсон, которой в последнее время часто видит без макияжа на публике.
Вдохновившись, Водонаева решила появиться на светском вечере без мейкапа, но после полученных фотографий сравнила себя со "сморщенным изюмом" и пошутила, что лучше больше не будет подражать Памеле, благодаря фоторедакторам удалось исправить снимки.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.