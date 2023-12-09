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Алёна Водонаева сравнил себя без макияжа со "сморщенным изюмом"

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Шоу-бизнес

В интервью Марии Миногаровой модель и блогер Алена Водонаева рассказала о своей неудачной попытке повторить образ Памелы Андерсон, которой в последнее время часто видит без макияжа на публике.

Алёна Водонаева сравнил себя без макияжа со "сморщенным изюмом"
Фото: личный аккаунт инстаграм Алены Водонаевой

Вдохновившись, Водонаева решила появиться на светском вечере без мейкапа, но после полученных фотографий сравнила себя со "сморщенным изюмом" и пошутила, что лучше больше не будет подражать Памеле, благодаря фоторедакторам удалось исправить снимки.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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