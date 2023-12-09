Алёна Водонаева сравнил себя без макияжа со "сморщенным изюмом"

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью Марии Миногаровой модель и блогер Алена Водонаева рассказала о своей неудачной попытке повторить образ Памелы Андерсон, которой в последнее время часто видит без макияжа на публике.

Фото: личный аккаунт инстаграм Алены Водонаевой

Вдохновившись, Водонаева решила появиться на светском вечере без мейкапа, но после полученных фотографий сравнила себя со "сморщенным изюмом" и пошутила, что лучше больше не будет подражать Памеле, благодаря фоторедакторам удалось исправить снимки.