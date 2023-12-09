Турецкая актриса Ханде Эрчел, известная ролью в "Постучись в мою дверь", мечтает о роли Анны Карениной

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Турецкие актеры Ханде Эрчел и Бурак Дениз, известные своим участием в сериале "Совершенно другой", поделились своими предпочтениями в выборе ролей из русской классики.

Фото: личный аккаунт инстаграм Ханде Эрчел

Бурак Дениз выразил интерес к образу Родиона Раскольникова из "Преступления и наказания" Ф. М. Достоевского, в то время как Ханде Эрчел мечтает воплотить на экранах роль Анны Карениной из романа Льва Толстого.

В интервью для портала "Кинопоиск" звезды раскрыли некоторые аспекты своих творческих предпочтений и персональных интересов.