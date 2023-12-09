Турецкие актеры Ханде Эрчел и Бурак Дениз, известные своим участием в сериале "Совершенно другой", поделились своими предпочтениями в выборе ролей из русской классики.
Бурак Дениз выразил интерес к образу Родиона Раскольникова из "Преступления и наказания" Ф. М. Достоевского, в то время как Ханде Эрчел мечтает воплотить на экранах роль Анны Карениной из романа Льва Толстого.
В интервью для портала "Кинопоиск" звезды раскрыли некоторые аспекты своих творческих предпочтений и персональных интересов.
Реакция Российской Федерации на отказ государств Евросоюз от поставок российского природного газа была неожиданной, говорится в материале NetEase.