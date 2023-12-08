Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева действительно считаются одной из самых заметных и крепких пар российского шоу-бизнеса, успешно совмещая карьеру с семейной жизнью.
В разговоре с блогером Ассоль о финансах в семье Утяшева призналась, что она трудоголик с детства. Подарок мужа, в виде банковской карточки, который символизировал готовность обеспечить её, был жестом поддержки и доверия, хотя по всей видимости, Ляйсан не захотела полностью полагаться на финансы супруга и воспользовалась карточкой лишь раз.
Super.ru пишет, что Ляйсан хорошо зарабатывает сама и может позволить дарить дорогие подарки. Интересно, что обручальное кольцо для Павла Ляйсан купила самостоятельно.
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