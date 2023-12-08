София Ротару опубликовала в социальных сетях необычную открытку с изображением Святого Николая и бойца ВСУ.
Певица украинского происхождения разместила в своём микроблоге поздравительную открытку с днём Николая Чудотворца.
В РПЦ день памяти святителя Николая Чудотворца отмечают 19 декабря, а по григорианскому календарю — 6-го.
На открытке святой Николай сидит на коленях у бойца ВСУ и благодарит его.
"Дякуемо за диво!" — гласит подпись к открытке.
Ранее сообщалось о востребованности Софии Ротару на новогодних представлениях в России.
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