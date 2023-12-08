София Ротару поздравила украинцев с праздником святого Николая необычной открыткой

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

София Ротару опубликовала в социальных сетях необычную открытку с изображением Святого Николая и бойца ВСУ.

Фото: Инстаграм Софии Ротару

Певица украинского происхождения разместила в своём микроблоге поздравительную открытку с днём Николая Чудотворца.

В РПЦ день памяти святителя Николая Чудотворца отмечают 19 декабря, а по григорианскому календарю — 6-го.

На открытке святой Николай сидит на коленях у бойца ВСУ и благодарит его.

"Дякуемо за диво!" — гласит подпись к открытке.

Ранее сообщалось о востребованности Софии Ротару на новогодних представлениях в России.