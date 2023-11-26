Российские олигархи не планируют приглашать Аллу Пугачёву на свои новогодние вечеринки из-за ее высоких финансовых требований в размере 46 миллионов рублей за выступление. В то время как Алёна Кравец назвала ее "аппетит" непомерным для обитателей Рублевки, ситуация с 76-летней Софией Ротару складывается противоположным образом.
Организаторы мероприятий подтверждают высокий спрос на выступления Ротару на новогодних вечеринках, хотя из-за сложившейся ситуации они предлагают заменить ее другой исполнительницей.
Бывший директор артистки подтверждает, что в этом году она не появится в Москве, объясняя это ее редкими выходами на сцену и осторожностью в таких моментах. Сергей Лавров также не удивлен востребованностью Ротару на новогодних праздниках, отмечая стабильно высокий спрос на нее в течение многих лет, сообщает "Московский Комсомолец".
Ранее сообщалось, что поэт Пеленягрэ заявил, что певице Софии Ротару тяжело за границей после начала СВО.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.