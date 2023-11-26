Уехавшая из России София Ротару оказалась востребована на новогодних вечеринках

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские олигархи не планируют приглашать Аллу Пугачёву на свои новогодние вечеринки из-за ее высоких финансовых требований в размере 46 миллионов рублей за выступление. В то время как Алёна Кравец назвала ее "аппетит" непомерным для обитателей Рублевки, ситуация с 76-летней Софией Ротару складывается противоположным образом.

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Организаторы мероприятий подтверждают высокий спрос на выступления Ротару на новогодних вечеринках, хотя из-за сложившейся ситуации они предлагают заменить ее другой исполнительницей.

Бывший директор артистки подтверждает, что в этом году она не появится в Москве, объясняя это ее редкими выходами на сцену и осторожностью в таких моментах. Сергей Лавров также не удивлен востребованностью Ротару на новогодних праздниках, отмечая стабильно высокий спрос на нее в течение многих лет, сообщает "Московский Комсомолец".

Ранее сообщалось, что поэт Пеленягрэ заявил, что певице Софии Ротару тяжело за границей после начала СВО.

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