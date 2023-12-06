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Галкин пожаловался на жизнь в эмиграции

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва недовольна своей жизнью в эмиграции. Муж-иноагент Максим Галкин процитировал её хлёсткие оценки.

Галкин пожаловался на жизнь в эмиграции
Фото: kleo.ru

Его признания распространил в среду телеграм-канал SHOT, "шпион" которого побывал на концерте комика в Женеве.

Галкин с юмором поделился деталями их с женой нынешнего быта — признался, к примеру, в уличном попрошайничестве из-за блокировки российских банковских карт.

"Конечно, жизнь изменилась, — посетовал он. — Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу… Чуть похуже будет…” А она: "Голожопинг?”"

Но позицию свою артист менять не намерен, и более того, готов за неё сражаться — сомнительными, правда, методами. Супруг Примадонны предостерёг тех, кто захочет забрать орден Почёта Кузбасса, которого его лишили.

"Если придут за орденом, будет литься говно со всех башен замка — будет оборона", — предупредил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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