Галкин пожаловался на жизнь в эмиграции

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Алла Пугачёва недовольна своей жизнью в эмиграции. Муж-иноагент Максим Галкин процитировал её хлёсткие оценки.

Фото: kleo.ru

Его признания распространил в среду телеграм-канал SHOT, "шпион" которого побывал на концерте комика в Женеве.

Галкин с юмором поделился деталями их с женой нынешнего быта — признался, к примеру, в уличном попрошайничестве из-за блокировки российских банковских карт.

"Конечно, жизнь изменилась, — посетовал он. — Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу… Чуть похуже будет…” А она: "Голожопинг?”"

Но позицию свою артист менять не намерен, и более того, готов за неё сражаться — сомнительными, правда, методами. Супруг Примадонны предостерёг тех, кто захочет забрать орден Почёта Кузбасса, которого его лишили.

"Если придут за орденом, будет литься говно со всех башен замка — будет оборона", — предупредил он.