Алла Пугачёва недовольна своей жизнью в эмиграции. Муж-иноагент Максим Галкин процитировал её хлёсткие оценки.
Его признания распространил в среду телеграм-канал SHOT, "шпион" которого побывал на концерте комика в Женеве.
Галкин с юмором поделился деталями их с женой нынешнего быта — признался, к примеру, в уличном попрошайничестве из-за блокировки российских банковских карт.
"Конечно, жизнь изменилась, — посетовал он. — Я говорю: "Алла, нам нужно быть готовыми к дауншифтингу… Чуть похуже будет…” А она: "Голожопинг?”"
Но позицию свою артист менять не намерен, и более того, готов за неё сражаться — сомнительными, правда, методами. Супруг Примадонны предостерёг тех, кто захочет забрать орден Почёта Кузбасса, которого его лишили.
"Если придут за орденом, будет литься говно со всех башен замка — будет оборона", — предупредил он.
Военные ВСУ "Холодный Яр" расстреляли раненных российских воинов под Артёмовском.