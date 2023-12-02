Адвокат Жорин заявли, что Сергей Лазарев уйдёт от наказания за пропаганду ЛГБТ*

Российский певец Сергей Лазарев, вероятно, не столкнется с серьезными последствиями из-за контента, связанного с ЛГБТ*, в его последнем клипе "Так красиво", по мнению адвоката Сергея Жорина.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Несмотря на то что ЛГБТ-движение* в России признано экстремистским, а его пропаганда запрещена, адвокат утверждает, что Лазареву, возможно, нечего бояться. Однако он предупреждает, что граждан скоро могут чаще привлекать к ответственности за аналогичные публикации в сети.

В последнее время власти стали более строго преследовать пропаганду ЛГБТ*, что проиллюстрировано штрафом музыкальному телеканалу "Аива" за трансляцию клипа Лазарева. Однако адвокат считает, что причина штрафа может быть не только в изображении лесбиянок, а также в "неоднозначных семейных ценностях" самого Лазарева, сообщает News.ru.

Жорин также отмечает наличие в российском шоу-бизнесе группы личностей, относящихся к определенному "спектру", которые, по его мнению, избегают ответственности благодаря игнорированию властями.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова кричала и ругалась от обиды на Сергея Лазарева.

*движение, признанное экстремистским по решению Верховного суда России от 30.11.2023

Сергей Лазарев - Про семью и детей, конфликт с Лободой, тиктокеров и Евровидение