Актер Том Холланд объявил, что его возвращение к роли Человека-паука из вселенной Marvel зависит от наличия качественного сценария. Collider приводит его слова, где он отмечает, что четвертый появление в роли героя произойдет только при наличии достойного сюжета, сообщает Газета. Ru.
"Мы активно обсуждаем, как может выглядеть четвертое появление моего персонажа. Вопрос заключается в том, сможем ли мы найти способ достойно отобразить персонажа", — подчеркнул Холланд.
Актер заявил, что очень привязан к своему герою, подчеркнув, что он чувствует ответственность перед наследием франшизы.
"Мне повезло работать над серией, которая становится лучше и успешнее с каждым фильмом. Это редкость, и я стремлюсь сохранить это наследие. Просто делать еще один фильм без особой цели не в моем стиле. Все должно быть достойным персонажа", — добавил актер.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.