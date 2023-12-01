Том Холланд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Том Холланд объявил, что его возвращение к роли Человека-паука из вселенной Marvel зависит от наличия качественного сценария. Collider приводит его слова, где он отмечает, что четвертый появление в роли героя произойдет только при наличии достойного сюжета, сообщает Газета. Ru.

Фото: Wikipedia by Purplehighlighter24 is licensed under CC BY-SA 4.0

"Мы активно обсуждаем, как может выглядеть четвертое появление моего персонажа. Вопрос заключается в том, сможем ли мы найти способ достойно отобразить персонажа", — подчеркнул Холланд.

Актер заявил, что очень привязан к своему герою, подчеркнув, что он чувствует ответственность перед наследием франшизы.

"Мне повезло работать над серией, которая становится лучше и успешнее с каждым фильмом. Это редкость, и я стремлюсь сохранить это наследие. Просто делать еще один фильм без особой цели не в моем стиле. Все должно быть достойным персонажа", — добавил актер.