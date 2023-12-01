Дженнифер Лопес заявила, что с возрастом стала сексуальнее

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и актриса Дженнифер Лопес утверждает, что с возрастом женщина становится более интересной и привлекательной.

Фото: личный аккаунт инстаграм Дженнифер Лопес

В интервью она подчеркнула, что общественная объективизация женщин должна стать архаизмом, и что с возрастом представительницы прекрасного пола раскрывают свою сексуальность и становятся более уверенными.

Лопес высказалась о красоте, которую приобретают женщины с возрастом, и о том, что она намерена продолжать работать и в более пожилом возрасте.

Актриса призывает к расслаблению, подчеркивая важность жизни без излишнего напряжения, и выражает желание быть наставником для молодых творческих личностей.

Дженнифер Лопес: похудение, мышление, мотивация. Переводы интервью Дженнифер Лопес.