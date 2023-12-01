Блогера Настю Ивлееву обвинили в оскорблении чувств верующих за фотосессию в церкви.
Как сообшает издание "Блокнот Старс", на Настю Ивлееву обрушился шквал критики за снимки, сделанные в церкви.
На фото блогер стоит на коленях перед алтарём в обтягивающих шортах.
Благочестивые интернет-пользователи принялись критиковать звезду за неподобающую одежду в храме.
"Чувства верующих надо уважать, даже если это не твоя вера";
"Либо штаны надень, либо крестик сними!";
"Не позорь православие и церковь!";
"Еще бы стринги надела!" — писали фолловеры под фото Ивлеевой.
Самые внимательные подписчики Ивлеевой обратили внимание на то, что блогер сфотографировалась не в православном храме. Фолловеры предположили, что Ивлеева находится в декорациях какого-то фильма.
Ранее Ивлеева снялась в фильме "Монастырь". Появилась версия о том, что публику ждёт вторая часть нашумевшего фильма.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.