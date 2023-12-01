Блогера Настю Ивлееву раскритиковали за фотосессию в церкви: ещё бы стринги надела

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогера Настю Ивлееву обвинили в оскорблении чувств верующих за фотосессию в церкви.

Фото: Инстаграм Ивлеевой

Как сообшает издание "Блокнот Старс", на Настю Ивлееву обрушился шквал критики за снимки, сделанные в церкви.

На фото блогер стоит на коленях перед алтарём в обтягивающих шортах.

Благочестивые интернет-пользователи принялись критиковать звезду за неподобающую одежду в храме.

"Чувства верующих надо уважать, даже если это не твоя вера"; "Либо штаны надень, либо крестик сними!"; "Не позорь православие и церковь!"; "Еще бы стринги надела!" — писали фолловеры под фото Ивлеевой.

Самые внимательные подписчики Ивлеевой обратили внимание на то, что блогер сфотографировалась не в православном храме. Фолловеры предположили, что Ивлеева находится в декорациях какого-то фильма.

Ранее Ивлеева снялась в фильме "Монастырь". Появилась версия о том, что публику ждёт вторая часть нашумевшего фильма.