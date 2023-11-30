Дмитрий Маликов заявил о "соревнованиях по похудению" с Филиппом Киркоровым

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Российский певец Дмитрий Маликов поделился интересным моментом из жизни за кулисами музыкальной премии "Золотой граммофон". Он рассказал о необычном соревновании в стройности между ним и королем российской поп-музыки Филиппом Киркоровым.

Фото: Openverse by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Певец подчеркнул, что артисту всегда полезно сбросить лишние килограммы, учитывая, что телевизор, как известно, "добавляет" вес.

"Филипп меня встретил за кулисами, говорит: "Дима, я, между прочим худее, чем ты", — передаёт слова Дмитрия News.ru.

В ответ на это Маликов пошутил, соглашаясь с Филиппом и подчеркивая, что они ведут настоящее соревнование в этом вопросе. Однако певец добавил, что все эти разговоры о весе скорее являются шутками, и они подкалывают друг друга по этой теме.

Ранее сообщалось, что Киркорова заметили с обручальным кольцом на премии "Золотой граммофон".

Дмитрий Маликов - "По классике. Тайны великих шедевров" тизер 1-го выпуска